Fernando Berlín cree que si Alberto Núñez Feijóo está recurriendo a José María Aznar es porque el liderazgo del gallego es débil. "Si hay que recurrir a alguien que dentro de al derecha tiene peso es porque el liderazgo de Feijóo no es que esté consolidado", argumenta.

En este sentido, opina que la figura de Aznar está "extraordinariamente sobrevalorado por la derecha". "No hay mayor número de cesiones de las que hizo el gobierno de Aznar en el pacto del Majestic para llegar al Gobierno. No se han dado nunca más", argumenta.

Para Berlín este comportamiento revela que al PP no le importa la amnistía ni las concesiones. "Estamos hablando de un PP que hace quince días decía que no había que negociar con los que quieren romper España y no están dentro del marco constitucional. Hoy hemos sabido que el señor González Pons se sienta con los enviados de Puigdemont. ¿Esto qué broma es? Si han negociado con Junts. El PP haría lo mismo que está haciendo el PSOE si con eso pudiera garantizarse el gobierno", denuncia en directo.