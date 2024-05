El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com analiza en Al Rojo Vivo todos los elementos claves de las elecciones en Cataluña de este próximo domingo 12 de mayo. Una de las cosas más importante de estas elecciones es que se haya alejado del eje del debate el tema de la unilateralidad.

"Incluso cuando vuelve el propio Puigdemont no vuelve la unilateralidad sino que vuelvo "yo", vuelve Puigdemont, no vuelve el "independentismo" sino que vuelve Puigdemont, es decir, trasmutado en una cuestión más personalizada. Y en ese sentido, me llama la atención que Puigdemont, estando fuera, ha capitalizado el descontento del independentismo, cuando quienes pagaron realmente las consecuencias fueron los de ERC", señala el periodista.

"Y es una cosa insólita que, en las encuestas, el electorado independentista no está respondiendo de la misma forma (con los de ERC) con que le responden a Puigdemont, cuando quieres pasaron el proceso por cárcel incluso, fueron sus líderes (ERC)", afirma Berlín. En el vídeo, podemos ver al completo su análisis y las demás claves de las elecciones como la rivalidad entre PP y Vox.