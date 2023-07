La mesa de expertos del especial de Al Rojo Vivo sobre el 'Cara a cara. El debate' en Atresmedia han dado algunas claves para dominar el debate electoral. Todos han desgranado las estrategias que podrían servir al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para salir vencedores de este cuerpo a cuerpo.

Por un lado y sobre Sánchez, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, Lluís Orriols, ha explicado que el socialista "no es solo representante del PSOE, sino de un bloque, del bloque de la izquierda". Así que su principal comitiva es buscar cómo "movilizar al votante progresista" en unas elecciones que se celebran a finales de julio.

Mientras, Pablo Simón, politólogo y editor de 'Politikon', ha asegurado que, por un lado, Sánchez va a revindicar "las políticas sociales" (SMI, ingreso mínimo vital) porque tienen un apoyo amplio entre los ciudadanos. Por otro lado, "va a empujar a Feijóo hacia a la derecha" y le recordará que pacta Vox en varias comunidades, para recordar al votante progresista que tengan cuidado.

Sobre las claves para Alberto Núñez Feijóo, Marta García-Aller, periodista de 'El Confidencial', el 'popular' tiene el "enorme desafío" de volver a esa imagen que tenía de "moderado que le tenía situado como claro favorito" en la convocatoria de elecciones. "Ha ido perdiendo ventaja por los pactos con Vox", ha explicado ya que les ha quitado importancia y ha tratado de que se olviden. "Pero no arriesgar también es un riesgo por no tomar iniciativas porque la campaña del PP se está desinflando", ha analizado.

Lluís Orriols ha asegurado que Feijóo está tentado de salir cómo llegó porque un empate le puede valer. El PP "ha perdido iniciativa como sí la tuvo en las elecciones autonómicas y municipales", por eso, tiene que "recuperar la iniciativa y volver a poner en el foco esos elementos emocionales en relación con el 'sanchismo' que le permitieron dominar la campaña electoral". "El empate le vale, pero se le va complicando la campaña. Quizás debería arriesgar para tomar pulso", ha detallado.

Sin embargo, el director de elDierio.es, Ignacio Escolar, ha señalado que "Feijóo no va a arriesgar y va a intentar no equivocarse". Este formato, añade Escolar, no tiene nada que ver con el debate parlamentario, porque ahí nadie te interrumpe ni tienes tiempo tan concreto. "Es un formato donde Feijóo le interesa salir como entró, no cometer errores y no permitir a Sánchez reactivar a la izquierda", ha aseverado, para agregar que "con eso saldría vencedor del debate".

En la misma línea, Pablo Simón ha asegurado que la estrategia más conveniente para el líder popular es "mantener la alta movilización de los suyos", pero además tener "un perfil no ideológico como la buena gestión".