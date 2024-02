Galicia celebra este domingo las elecciones más inciertas de los últimos 15 años. El programa Al Rojo Vivo sigue en directo la última hora de los comicios. La expectación en Ourense es máxima porque el partido Democracia Ourensana (DO) podría convertirse en la clave para formar gobierno.

Su líder Gonzalo Pérez Jácome aspira a ser el elemento decisivo en estas elecciones. Esto pasaría si el PP se quedara a las puertas de la mayoría absoluta, si consigue 37 escaños y DO obtiene uno, explican los colaboradores, como puede observarse en el vídeo superior.

¿Con quién pactaría Jácome? Anteriormente ya lo hizo con el Partido Popular, pero asegura ahora que no pone cordones sanitarios. "Pactaremos con el mismo demonio si eso nos da el cielo para Ourense", ha afirmado. Es decir, quien dé más dinero para la provincia. Algo que, según Antonio García Ferreras, define a Jácome como el "show me the money, enséñame la pasta para Ourense".