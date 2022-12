Jordi Évole ha vivido en Melilla el salto de la valla de los inmigrantes y ha explicado para 'Al Rojo Vivo' los hechos que ha presenciado. "Hemos llegado hasta la valla y allí hemos visto unos 25 inmigrantes subsaharianos", ha relatado



Al respecto, Évole ha dicho que han estado "durante una hora observando cómo permanecían encaramados a la valla, allí a un lado se encontraba el ejército marroquí y al otro la Policía y la Guardia Civil".



Según ha detallado Évole, parte de los inmigrantes han sido devueltos a Marruecos, "en el momento en el que los subsaharianos han bajado la valla se les ha devuelto a territorio marroquí, entonces la Guardia Civil ha ordenado que abandonáramos la zona". A continuación, ha añadido que no han podido ver lo que pasaba pero "han escuchado ladridos y gritos que ponían la piel de gallina, lo que pueden haber recibido una vez que han sido devueltos no sé qué ha sido pero no ha sido nada bueno".



Acerca de la vida de los inmigrantes en Marruecos mientras esperan el momento de intentar llegar a España, Évole describe que "comen de lo poco que pueden comprar de la tienda a pie de monte".