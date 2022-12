La clave es minimizar riesgos y maximizar oportunidades; y para ello, tienen claro que la marca Podemos no debe presentarse como tal a las próximas elecciones municipales. Desde la formación aseguran que estos comicios llegan demasiado pronto para ellos y su objetivo es no quemarse antes de tiempo y evitar la entrada en las listas de los llamados "intrusos".



Ellos mismo admiten que "tendrían dificultades para presentar candidaturas confiables y con plenas garantías de representar el espíritu de Podemos en los 1877 municipios del país", pero eso no les impedirá entrar en el juego "municipalista" bajo el nombre de Ganemos para evitar un posible desgaste de sus siglas.



En cuanto a las autonómicas, la estrategia no será la misma. En este caso, Podemos irá más allá. Consideran que se trata de una cita clave y es ahí donde aprovecharán su auge político. Su intención es confirmar lo que avanzan todas las encuestas, es decir, que ya son la tercera fuerza politica en intención de voto en España y que su líder, Pablo Iglesias, es el mejor valorado; al menos eso es lo que se desprende del último barómetro político de laSexta Noticia.



A las elecciones autonómicas concurrirán como Podemos al entender que se trata del preludio de los comicios generales de 2015, en los que confían en dar un golpe de efecto. En el documento que han hecho público lo reconocen: "Pueden y deben ser la mejor manera de que Podemos esté presente y muestre su fuerza en las elecciones de mayo de 2015 con la vista puesta en las elecciones generales previstas para noviembre DE 2015".