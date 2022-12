DICE QUE BLANCO "NO SE MERECÍA ESO"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, explica en Al Rojo Vivo que no salió "con buen cuerpo" del Congreso ya que cree que "se buscaba" que no estuviesen "en el consenso para homenajear a Blanco". Dice que "la figura de Blanco no se merecía hacer las cosas como se hicieron" y señala que "el PP quiere que se hable sobre su guion, sobre su punto de vista".