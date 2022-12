Según el diario 'La Stampa', el español Santos Abril Castelló, procedente de Teruel, fue uno de los cuatro cardenales más votados ayer. Santos Abril fue profesor de español del papa Juan Pablo II. Para Ramón Pérez-Maura, "esto no es más que una especulación". El periodista cree que no es más que una suposición. "Los periodistas tienen que llenar horas y horas de información de un cónclave del que no se puede saber nada".

Según Carlos Santos, "esta elección no es más que política". El periodista defiende que, "por mucho que el Espíritu Santo inspire a los cardenales, la decisión última la toman ellos". Para Carlos Santos, las especulaciones sobre los cardenales favoritos pueden tener fundamento pues "en el siglo XXI es muy difícil evitar filtraciones de la votación".