Claudia reside en un piso de 15m2 en Lavapiés, Madrid. La joven ha realizado un 'house tour' para mostrar las condiciones en las que tiene que vivir, explicando que paga 500 euros de alquiler por dicho apartamento.

"Cobro 23.000 euros al año y pago 500 euros de alquiler por esta buhardilla (de 15m2) y estoy allí desde hace tres o cuatro años. En Lavapiés ahora no están por eso ni mucho menos", explicó la joven en laSexta Xplica.

Un vídeo al que ha reaccionado Antonio García Ferreras. "Lo voy a decir, yo por ese pasillo no entro ni de perfil", ha confesado el presentador tras ver el reducido tamaño del apartamento.

Por su parte, Rafa López ha destacado que le preocupa el análisis que se está haciendo sobre esta situación, mostrándose en desacuerdo con aquellas personas que acusan a los jóvenes de no querer tener hijos porque son "egoístas y no quieren responsabilidades".

"Lo que existe es un problema material", ha destacado, asegurando que no pueden tener hijos porque "no tienen un futuro asegurado" y los salarios no dan para una vivienda.