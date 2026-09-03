Carlos E. Cué, sobre señalar a Marruecos: "Si Sánchez constata que es así, es mucho más grave que retirar a la embajadora"

El periodista destaca el "ligero endurecimiento" de Sánchez sobre Marruecos y señala que el presidente no descarta su responsabilidad, pero reclama pruebas sólidas antes de dar un paso de consecuencias imprevisibles.

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha analizado en Al Rojo Vivo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y considera que el presidente ha endurecido, aunque ligeramente, su posición respecto a Marruecos. A su juicio, Sánchez ha dejado claro que no descarta la responsabilidad del país vecino, pero que necesita pruebas concluyentes antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias muy graves.

"Yo creo que Sánchez ha endurecido ligeramente la posición con Marruecos", ha señalado Cué, que interpreta las palabras del presidente como un mensaje claro: "Yo no digo que no haya sido Marruecos, lo que digo es que para tomar esa decisión necesito pruebas clarísimas y de momento no las tengo y las seguimos buscando". En este sentido, el periodista ha subrayado que confirmar oficialmente esa implicación tendría consecuencias mucho mayores que una medida diplomática puntual: "Si Sánchez constata que es así, es mucho más grave que retirar a la embajadora". Sánchez ha anunciado además que el Gobierno desclasificará los informes y documentos de los servicios de inteligencia para mostrar qué información maneja actualmente.

Cué también se ha referido al papel de Rusia e Israel en la difusión del bulo que desencadenó la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Según explica, Sánchez ha matizado su posición y ahora sostiene que ambos países participaron en la expansión del bulo, pero no existen pruebas de que estuvieran detrás de su origen. Para el periodista, averiguar quién creó y difundió ese mensaje es una de las claves de la investigación: "¿Quién organiza, quién es el responsable de ese bulo masivo?". Recuerda que miles de personas llegaron a la frontera convencidas de que podían entrar en España y permanecer en Europa.

Por último, Cué considera que la crisis demuestra que el sistema de control fronterizo ha fallado y que la cooperación con Marruecos deberá cambiar. Sánchez apuesta de momento por negociar con Rabat y reforzar los mecanismos de vigilancia, aunque, según el periodista, tampoco ha cerrado la puerta a un escenario de mayor confrontación. Todo dependerá, a su juicio, de lo que determinen los servicios de inteligencia. Si finalmente un informe concluye que Marruecos tuvo un papel directo en la organización de la entrada masiva, advierte Cué, España podría enfrentarse a "un conflicto muy serio de consecuencias imprevisibles".