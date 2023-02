"Cuando se va a enfrentar una batalla cultural en términos de reacción machista lo que menos conviene es una crisis de credibilidad en el Ministerio de Igualdad". Es la reflexión que lanza Antonio Maestre en Al Rojo Vivo, donde sostiene que el departamento que dirige Irene Montero "había hecho una labor intachable" hasta el pasado 2 de noviembre, cuando la ministra aseguró que no se iba a conocer ninguna reducción de penas con la ley del 'solo sí es sí'.

"No protege a las mujeres más un Código Penal más severo, no protege a las mujeres más un CP menos severo, a las mujeres se las protege con muchas de las cosas que hay en esta ley", argumenta no obstante el periodista, que apostilla: "Si en el Ministerio de Igualdad no comprenden que no hay una sola persona en este país, que no sea un agresor o un violador, que ve mal que a un violador o a un agresor la condena pase de seis a cuatro años, no saben lo que es la política". "Creo que están en una burbuja", sentencia.

Maestre analiza asimismo los argumentos "que han utilizado para intentar defenderse ellos" y "no al colectivo de las mujeres violentadas", algo que considera "lo más grave". "Hay veces que reconocer un error es duro, pero tienes que saber cuál es el bien mayor, y el bien mayor es la defensa de las mujeres que se han sentido indefensas porque sus agresores hayan visto reducida la pena", incide Maestre.

El periodista destaca en cualquier caso que esas reducciones de condenas se han producido "en algunos casos" y "no en todos", pero recalca que "el día 2 de noviembre, Irene Montero dijo que no se habían producido" y "que no se iban a producir" y que decir lo contrario era "propaganda machista": "Si después de esa reflexión tú no asumes ese error y reconoces que te has equivocado, por lo menos no insultando a todo aquel que tenía la legítima duda de que eso se debía producir, pues estás cometiendo un error de soberbia", opina.

A su juicio, además, atribuir la polémica a "una interpretación errónea de los jueces" de esta norma es "un argumento que se cae por su propio peso" cuando "el mismo juez" reduce en algunos casos las penas y en otros no. Puedes escuchar su reflexión completa sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas.