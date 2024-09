Errejón carga contra la decisión de Junts y califica a la formación como un partido que "no se le puede otorgar credibilidad". Los de Puigdemont tumbaron su propuesta para regular los alquileres temporales cambiando de opinión sin avisar a los de Yolanda Díaz y tres minutos antes de que comenzara la votación. En Sumar les acusan de mentirosos y de hacer política de manera "esquizofrénica".

En Al Rojo Vivo, Íñigo Errejón ha explicado cómo se llevo a cabo la negociación con el partido de Puigdemont y cuáles eran las diferencias que había entre ambas formaciones. En primer lugar, ha asegurado que en ningún momento "se oponían a que se votara en el Congreso" a pesar de que no estaban de acuerdo con la medida que planteaba Sumar. Una posición que estaba "negociada, pactada, hablada y hecha pública".

"Las cosas no se hacen así. Quien hace algo así pone en tela de juicio su integridad política. Las cosas no se hacen así, es un indecencia", ha recriminado el diputado de Sumar. Además, Errejón ha asegurado que la excusas de Junts de que con su voto la propuesta iba a salir a trámite "no es verdad" porque "les informamos de los números en todo momento".

Para concluir, Errejón ha manifestado que Junts se está equivocando en su postura apoyando a la oposición: "Ayer Junts decidió votar junto al PP y Vox, es decir, con las dos formaciones que les quieren en la cárcel para impedir que se acaben los abusos en los alquileres de temporada. Junts votó con quienes le quieren meter en la cárcel, PP y Vox".