Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha afirmado en Al Rojo Vivo que el rey debe "respetar a las instituciones", en alusión a la llamada que hizo Felipe VI a Carlos Lesmes para trasladarle, según el CGPJ, que le gustaría haber estado con los nuevos jueces en Barcelona.

"Felipe VI creo que, igual que yo misma, ministra de Trabajo y Economía Social, debemos respetar a la instituciones. Yo no ejerzo de militante de mi partido en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, no me pongo ninguna camiseta. Creo que ninguna institución debe hacer esto y me parece que el Gobierno está actuando con bastante serenidad y bastante sensatez", ha defendido Díaz.

En este sentido, la ministra ha manifestado que "todas las instituciones tienen que estar a la altura". "Estamos viviendo cosas. En la Casa Real tenemos al yerno del rey en prisión, tenemos al rey emérito ya sabemos dónde. Estamos viviendo cuestiones que nos debilitan", ha lamentado.

Asimismo, la portavoz del Ministerio de Trabajo ha subrayado que "es bastante grave" el que "el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que debe velar por la legalidad, desvele conversaciones privadas con la Casa Real". "Estamos viendo que tenemos un Consejo General del Poder Judicial que no se respeta ni a sí mismo, está dilapidando lo que es un poder fundamental del Estado", ha criticado.

Iglesias y Garzón acusaron al rey de falta de neutralidad

Yolanda Díaz ha hecho estas declaraciones en Al Rojo Vivo después de que Pablo Iglesias y Alberto Garzón acusaran al rey Felipe VI de falta de neutralidad y de maniobrar "contra el Gobierno" tras su llamada a Carlos Lesmes. "Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales", criticó Iglesias en su perfil de Twitter.

Por su parte, Garzón tildó de "insostenible" la posición de la monarquía, a la que recriminó incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución y maniobrar "contra el Gobierno democráticamente elegido".