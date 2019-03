Villarejo: "A lo largo de 34 años Hacienda ha mirado hacia otro lado en el 'caso Pujol'"

EL EX FISCAL EXPLICA LA QUERELLA DE PODEMOS A PUJOL

El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez-Villarejo intentó procesar a Jordi Pujol en los años 80 pero colisionó con la "connivencia y la cobardía de la Justicia con el poder". Hoy celebra que el ex president esté sumido en un proceso legal, aunque no entiende cómo es posible que durante más de 30 años la Agencia Tributaria haya mirado a otro lado.