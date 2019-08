Pablo Echenique, diputado y secretario de Acción de Unidas Podemos, insiste en la fórmula de Gobierno de coalición.

El PSOE, por su parte, dice que es "inviable", pero Echenique asegura que "confía plenamente"en que "el PSOE y Pedro Sánchez se sienten a hablar de una propuesta integral de gobierno que incluya las medidas programáticas y propuestas para mejorar la vida de la gente en nuestro país, que es lo importante".

Sobre la otra alternativa, la de repetir elecciones, dice que " no parece que tenga mucho sentido" puesto que solo quedarían dos opciones. La primera sería la de volver a la "misma situación si el PSOE obtiene mayoría sin ser absoluta". La otra es "que haya mayoría de derechas y Pablo Casado tenga la posibilidad de ser presidente del Gobierno". Ambas no gustan a Unidas Podemos.

Sin embargo, preguntado por si apoyarían en última instancia un Gobierno monocolor de Pedro Sánchez, lo tiene claro: "No debe de haber gobiernos de partido único porque no ha habido mayorías absolutas". "Seríamos muy responsables, y eso no va a ocurrir", dice tajante.

"Es desaconsejable, eso ya se probó y fracasó. Duró ocho meses y no fue capaz de sacar adelante los Presupuestos", añade, asegurando que no sería "estable" ni serviría para "afrontar los retos del país que hay por delante".

Y apunta: "Si ya había un Gobierno de coalición en julio, no parece que haya argumentos para que no lo haya en agosto". Y así, asume que "el PSOE no nos va a llevar a una repetición electoral".

"Las encuestas son ahora mejor para Unidas Podemos"

Echenique asegura que no se fijan en las encuestas porque se han dedicado el último mes a "elaborar una propuesta que enviamos al PSOE" y porque no piensan en una repetición electoral".

Pero sí que reconoce que "las encuestas son ahora mejor para Unidas Podemos".

Crítico con la gestión de la Junta del brote de listeriosis

Además, Echenique se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno andaluz del brote de listeriosis, del que se conocen ya 186 casos de infección. "Ha cometido errores y ha actuado tarde, parece bastante evidente, asegura.

También habla de falta de información por parte del gobierno popular: "Los ciudadanos han tenido que conocer los detalles gracias al trabajo de asociaciones de consumidores como Facua", en vez de por información de la Junta.