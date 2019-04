Tono Calleja, sobre Bárcenas y el PP en el juicio de la trama Gürtel: "Parece evidente que hay un pacto"

EL PERIODISTA DE 'INFOLIBRE' ANALIZA LA ÚLTIMA HORA DE LA TRAMA GÜRTEL

El periodista de 'infoLibre' ha señalado que en el juicio de Gürtel "no se ha mencionado a Cospedal" y "Bárcenas no habla de 'Caja B'". Calleja cree que la tesis de Bárcenas "no ha convencido bajo ningún concepto al tribunal".