Tezanos: "Mi postura es que el CIS no debe hacer cocina, pero para estimar escaños hay que proyectar"

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, recuerda que "el pronóstico anticipado de los resultados electorales es muy difícil y está fallando en la mayoría de países".

Por ello, en su opinión, el CIS no debe hacer cocina y lo mejor sería que mostrara los datos brutos para que los partidos puedan utilizarlo para sacar sus propias conclusiones.

Sin embargo, asegura que cuando hay elecciones en España, la tradición es hacer un pronóstico y una estimación de escaños, por lo que "no queda más remedio que proyectar". Al hacer las encuestas, "hay un 50% que aún no tiene decidido a quién votar", dice Tezanos.

Según explica, la cocina "es intentar adivinar qué van a hacer personas que aún no están decididas". Pero aclara que mientras que "antes había voto oculto, ahora lo que pasa es que hay un voto no decidido". Y sentencia: "Un sociólogo no puede querer saber qué van a hacer personas que aún no saben qué van a hacer".