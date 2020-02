Tras confirmar que no presentará candidatura para revalidar su cargo en la dirección de Podemos Andalucía y anunciar que impulsará un espacio andalucista propio, Teresa Rodríguez ha indicado en Al Rojo Vivo que esta decisión obedece a "motivos de discrepancia estratégicos" y ha negado que la ruptura con la formación morada haya sido "de portazo".

"Para nosotros la apuesta del gobierno de coalición de alguna manera pone en riesgo la posibilidad de proyectarse como alternativa al bipartidismo", ha explicado sobre su decisión, razón a la que ha sumado la "necesidad imperiosa de constituir un espacio andaluz que ponga sobre la mesa sus necesidades".

La dirigente de Anticapitalistas, que ha asegurado que esta "no ha sido una ruptura de portazo", asimismo ha negado que la intención sea "romper todo tipo de relaciones" con Podemos. "Ha sido clarificar las posiciones políticas, establecer espacios propios e instarse a seguir cooperando, colaborando, entendiendo y comprendiendo nuestras diferencias", ha defendido.

Así, Rodríguez, que ha insistido en que esta es una separación "amistosa", ha recordado que su equipo venía reclamando "un partido más descentralizado y ser independientes del PSOE" desde hace ya tiempo. Una posición que, reconoce "ha sido minoritaria en Podemos".

En este sentido, ha admitido que este desenlace no se hubiera producido si hubiera existido la posibilidad de constituirse como confluencia al modo de En Comú Podem o Galicia en Común. "Era lo que pedíamos, pero reconocemos nuestra posición minoritaria", ha afirmado.

"El resto de la formación no ha visto prioritaria esa descentralización, por tanto no hay que seguir la frustración", ha agregado Teresa Rodríguez: "Llega un momento que no merece la pena seguir chocándose con un muro".

"A veces cuando hay una separación incluso la relación mejora", ha agregado Rodríguez, que ha manifestado que siempre ha deseado "el tipo de relación que tiene En Comú Podem con el resto del grupo confederal". "Vamos a intentar construirlo en Andalucía", ha indicado.