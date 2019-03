Tania Sánchez: "Hemos desmontado las mentiras de la querella del PP en 20 minutos"

HABLA DE BATALLA POLÍTICA LLEVADA A LO JUDICIAL

La exdiputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez, ha declarado en los juzgados de Arganda por la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Rivas a su hermano y después ha hablado con 'Al Rojo Vivo'. En directo, Sánchez ha dicho que "20 minutos es lo que tardado en soportar los 15.000 folios de documentación que desmontan la querella del PP". Además, ha explicado que "no se ha dedicado dinero público a algo distinto a lo establecido en las contrataciones, no ha habido trato de favor y no ha habido intento de beneficiar a nadie". En este sentido, ha insistido en que "en la querella se intentan relacionar temas y ha quedado acreditada su falsedad".