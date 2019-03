Susana Díaz: "El PSOE no se puede permitir un Congreso en el que no salga fortalecido"

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN 'ARV'

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, considera que, en estos momentos, el PSOE no se puede permitir un Congreso en el que no salga fortalecido. "España no puede esperar más, los ciudadanos no entenderían que el partido ande entretenido con cuestiones internas dada la situación que atraviesa el país". Recuerda que el PSOE es quién a logrado los mayores avances sociales para España en 35 años, pero insiste que para regenerar la política "tenemos que ser ejemplares".