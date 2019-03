Susana Díaz: "No me gustan las ocurrencias pop en la política"

INSTA A RAJOY A QUE CAMBIE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pone de manifiesto la existencia de desigualdades entre Comunidades Autónomas en materia de financiación. Lo hace al analizar la decisión de Monago de pagar 300 euros al año a las mujeres extremeñas vivieron la guerra y la posguerra. "Si Monago apela a la Memoria Histórica, la dignidad no tiene precio y no la puede tasar en 300 euros. Si apela a las bajas pensiones de quienes vivieron la posguerra, es como en Andalucía, que complementamos las mínimas, pero no puede ser que estemos en una subasta de ocurrencias", ha expresado.