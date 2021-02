El investigador de la Universidad de Leicester y de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Salvador Macip, cree que hacia finales de año retomaremos una cierta normalidad en España y que deberíamos olvidarnos de Semana Santa ya que podría haber una cuarta ola en mayo.

"El riesgo ahora es la Operación Semana Santa, que podría ser la misma que la Operación salvemos el verano y salvemos la Navidad", ha criticado el experto.

Para Macip, no es momento de relajar las medidas, ya que aunque se está doblegando la tercera ola, los datos todavía son muy elevados: "Lo idóneo es estar por debajo de 100 de incidencia acumulada", ha apuntado, poniendo de ejemplo a Alemania y Reino Unido, que mantienen medidas muy restrictivas.

"Estamos aún en una situación muy frágil, con estas variantes que aún no sabemos qué impacto tienen y con la posibilidad de que la cuarta ola, según algunos modelos, aparezca en mayo", ha insistido.

En relación a la vacunación, Macip ha apuntado que es necesario primero que todo el planeta esté vacunado: "Se corre el riesgo de que aparezca una variante que se escape de las vacunas y tengamos que volver a empezar".

Hasta que esto no ocurra, dice, no volverá la normalidad en España. Le ha puesto fecha a este retorno: Navidad. "Pensar en planes de verano es arriesgado. Vamos vacunando pero el ritmo es lento. No contemos con un verano completamente normal, quizá a finales de año podamos hacer un poco más de vida normal", ha apuntado.