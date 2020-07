El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado en Al Rojo Vivo que el vicepresidente del Gobierno puede "hacer más cosas" que poner un tuit de disconformidad con la suspensión del tercer grado a los presos del procés.

"Si Irene Montero estuviera en el exilio o Pablo Iglesias estuviera en la cárcel por sus ideas nosotros estaríamos con ellos aquí manifestándonos a las puertas del Congreso. Es un tuit, es vicepresidente, puede hacer muchísimas más cosas", ha espetado Rufián, que ha asegurado que puede "hablar con su socio de Gobierno".

"Nosotros no esperamos nada del PSOE, pero de ellos más sí", ha explicado Rufián, que ha asegurado que "hay que meterle mano a un poder judicial que no solamente va con el independentismo". "A Isa Serra le han metido meses de cárcel por parar un desahucio, esta gente va contra todos", ha añadido respecto a la sentencia contra la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

El vicepresidente afirmó que "la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia" para los que defienden el diálogo y destacó que, tras visitar a los presos en la prisión, no alberga "ninguna duda" sobre su "compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto"

¿Pacto en los Presupuestos?

Sobre la predisposición de ERC a pactar unos Presupuestos Generales del Estado junto al Gobierno de coalición, Rufián ha insistido en que los presupuestos seguramente conllevarán recortes, por lo que "será más fácil" mirar a Ciudadanos.

"Es mucho más sencillo pactar recortes con ciudadanos que con un partido de izquierdas como nosotros, aunque seamos independentistas", ha reiterado el portavoz de ERC, que ha opinado que "pactar con Ciudadanos es pactar con la derecha": "Dejan de ser un gobierno de izquierdas como les gusta auto-calificarse cada día", ha espetado.

"No hay más que el diálogo"

El líder de ERC ha asegurado que su formación tiene un gran compromiso con la Mesa de Diálogo. "Por mucho que nos gustemos muy poco entre nosotros si no hablamos la alternativa es la barbarie, pero lo de ayer dinamita la política", ha explicado en relación a la suspensión del régimen de semilibertad de los presos del procés.

Que no se callen, que con un hilo de tuits como el de Iglesias no basta

"Se mete en la cárcel a la parte del independentismo que más apuesta por el diálogo. Es kafkiano, y la inacción o el silencio del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos frente a la guerra judicial frente a nosotros y a ellos lo que hace es envalentonarles", ha espetado.

El líder de ERC ha afirmado que el Gobierno "gobierna pero no está en el poder": "Que no se callen, que con un hilo de tuits como el de Iglesias no basta. Los siguientes son ellos y tenemos que dialogar y entendernos", ha añadido.

Rufián también ha puesto en valor las palabras de Pere Aragonès, que puso la amnistía como condición para mantener la Mesa de Diálogo. "Nosotros ganamos las elecciones con esa propuesta: amnistía y mesa de diálogo", ha explicado.

"Lo único que esperamos es que la otra parte nos haga una propuesta, y lo único que hacen es meter a nuestra gente en la cárcel", ha añadido el republicano, que ha defendido que ERC está "atornillada a la Mesa de Diálogo desde siempre".

"Nos han espiado, nos han perseguido, nos han encarcelado y seguimos ahí sentados. Pero tienen que hablar, tienen que protestar contra lo que está pasando porque van también contra ellos, y si callan tarde o temprano acabarán cayendo", ha insistido.

Expansión del Covid en Cataluña

Gabriel Rufián ha asegurado que el president de la Generalitat, Quim Torra, presentará elecciones en Cataluña tras aprobar los presupuestos y agotar su legislatura, a partir del 29 de enero.

Sobre la expansión del coronavirus en Cataluña, el portavoz de ERC ha afirmado que "nadie estaba preparado" para la llegada del virus, y que lo que ERC pedía era que las Consejerías de Sanidad tuvieran "una corresponsabilidad real", algo que pedían otros presidentes regionales como Puig o Feijóo.

"Creo que es algo para lo que nadie estaba preparado y se está intentando hacer de la mejor manera posible entre todos", ha afirmado Rufián, que ha asegurado que "el orgullo de sentirte gallego, catalán o independentista no te salva del coronavirus".

Además, Rufián ha insistido en que el déficit de rastreadores es algo que se repite en todas las comunidades autónomas: "No es por echarnos el virus a la cabeza, es que es algo para lo que nadie estaba preparado".

El líder de ERC también ha criticado duramente la cartilla covid que pretende implantar la Comunidad de Madrid. "Se puede llegar a preguntar a la gente si ha pasado el Covid para contratarla, creo que cualquier persona mínimamente decente más allá de su ideología lo puede llegar a entender".