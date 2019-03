René, 'Calle 13': "Está ocurriendo algo bonito, la juventud está despertando"

'Calle 13', grupo de referencia por su compromiso social, visita el plató de 'Al Rojo Vivo'. En su último trabajo discográfico, 'Multi Viral' llaman a la revolución pacífica y claman por la Educación gratuita y de calidad en Latinoamerica. "Ustedes están aguantando bastante", afirma René, 'residente' del grupo.

El grupo conoce la situación que atraviesa España con "información básica y suficiente", y afirma que los comportamientos de los Gobiernos se repiten en muchos países. "Hay un juventud que despierta, y para mí eso es algo bonito". René cuenta cómo surgió su reunión con 'Juventud sin Futuro' a través de unos conocidos.

"Todo lo que está ocurriendo afectará para bien en el arte y en la literatura. La gente tendrá otra apertura de mente". René afirma que con su trabajo el grupo quiere conectar a la gente con lo que está sucediendo. "Hay que tratar de colaborar cómo se pueda. Estamos trabajando para buscar un cambio".

Eduardo José Cabra Martínez, 'visitante' del grupo, denuncia la falta de propuestas musicales en la radio que tengan otro discurso. "No hay muchos artistas que reflejen en sus trabajos la situación actual. No lo hacen para seguir sonando en los medios comerciales, y eso no es honesto", explica Eduardo.