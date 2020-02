El Gobierno ha aprobado el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), el nuevo impuesto digital conocido como 'tasa Google', un impuesto que tendrán que abonar los gigantes de Internet cuyos ingresos superen los 750 euros.

Una medida sobre la que ha opinado Miguel Sebastián, profesor de la Universidad Complutense. A juicio del doctor, "no puede ser que se recaude solamente la tasa relacionada con los ingresos de Google en Estados Unidos, porque buena parte de sus ingresos se recaudan en otros países".

Si bien, Sebastián ha apuntado que tampoco se puede pagar doble: "En Estados Unidos y en el resto de los países". Por eso, ha añadido, hay que llegar a un acuerdo "de la tasa que se recauda por todos los países".

El profesor ha explicado que las multinacionales "generan muchos gastos que hay que financiar": "Obligan a tener cuerpos de policía y de la guardia civil dedicados a cibervigilancia, ciberseguridad y ciberterrorismo", lo que supone un gasto que hay que financiar.

Así, Miguel Sebastián ha asegurado que no entiende el movimiento del Gobierno: "Si apruebas la tasa, ¿por qué no la recaudas? Porque vas a esperar al acuerdo de la OCD". De tal modo, ha resumido su postura: "Tasa Google sí, pero por acuerdo de todos los países dentro del marco de la OCD".

España espera recaudar al rededor de un 1.000 millones de euros, una cantidad excesiva a juicio del profesor: "Creo que va a depender de qué porcentajes se recauda en el país que es residencia de estos gigantes tecnológicos y qué se recauda en los países en loo que se ha generado esa actividad económica".

"Veo al Gobierno con un poco de ansiedad recaudatoria. ¿Por qué no cuadran las cuentas? No sabemos cómo ha acabado 2019, no se puede subir el IRPF, no se puede subir el IS, por lo que sólo se puede subir el IVA o crear impuestos como la 'tasa Google'", ha asegurado el profesor.