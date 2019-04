Pepe Viyuela, candidato en la lista de Errejón: "Somos muchos los que simpatizamos con Podemos. No hay que tener miedo"

EL ACTOR EXPLICA POR QUÉ SE HA DECANTADO POR LA FORMACIÓN MORADA

El actor habla en ARV sobre su inclusión en la lista de Errejón. Sobre este, dice que su candidatura "no lleva a tener que elegir" entre él e Iglesias. Al respecto, Viyuela afirma: "Podemos es el partido que me interesa, que recoge la energía del 15M" y que "no hay que tener miedo" al cambio.