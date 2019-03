Pablo Casado reparte halagos: "Aznar siempre suma" y "Botella ha sido una pedazo de alcaldesa"

FIJA EL FOCO SOBRE EL DESENCUENTRO ENTRE DÍAZ Y PEDRO SÁNCHEZ

Aznar no ha dudado en hacer campaña repartiendo 'pullas' a su propio partido, algo que tiene atemorizados a algunos dirigentes populares. No es el caso de Pablo Casado, que solo encuentra halagos para definir al expresidente del Gobierno. El cariño es mutuo, pues el propio Aznar designó al político palentino como su único sucesor posible. Tampoco tiene problemas Casado en defender la figura de Ana Botella, de la que dice que "ha sido una pedazo de alcaldesa". "No se ha puesto en valor la gestión económica que ha hecho, que ha sido impresionante, y que la ciudad está estupenda", sentencia.