Arranca el nuevo Gobierno y con él los primeros bulos en las redes sociales sobre los miembros del Ejecutivo. 'Newtral.es' ya ha detectado las primeras noticias falsas que circulan en la red.

El primer afectado ha sido Pablo Iglesias. En las redes sociales se está difundiendo una simulación de un tuit del vicepresidente en el que asegura que "disfrutaría viendo cómo matan a tiros a los líderes del PP". Es más, en esa captura de pantalla Pablo Iglesias apostaría por "exterminar a la derecha como si fuera un virus". Una afirmación que jamás realizó el propio Iglesias.

De hecho, hay varios elementos sospechosos que deben alertaros de que ese tuit no es verdadero. Por ejemplo, no hay ningún enlace en esa captura que nos lleve al perfil oficial de Pablo Iglesias. Tampoco muestran el número de 'me gustas' o 'retuit' y, como prueba definitiva, el número de caracteres supera al que, por aquel momento, permitía la plataforma.

En las últimas horas también se ha viralizado una cuenta de Twitter con el nombre del nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells, pero lo cierto es que, aunque el propio perfil de Podemos hacía referencia a esa cuenta en uno de sus tuits, posteriormente han reconocido a 'Newtral.es' que Castells aún no cuenta con ningún perfil en dicha red social.