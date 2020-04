El expresidente de Castilla-La Mancha y de la cámara baja, José Bono y su familia han sido víctimas de un bulo relacionado con el coronavirus. Y es que, han acusado a la pareja de su hijo, Aitor Gómez, de vender test de diagnóstico falsos al Gobierno. Una noticia falsa que ya ha sido denunciada por José Bono Jr. y su pareja.

Así lo ha confirmado el exdirigente socialista en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Han insinuado que el novio de mi hijo Jose hacía negocios sucios con esta tragedia. No tengo ninguna duda de que es un ataque contra mí y un ataque homófobo del facherío".

"Estoy muy orgulloso de mi hijo y de su novio Aitor, que es periodista y es una buena persona. Además, estoy orgulloso de que fuese a la comisaría a denunciar a las ratas" que han difundido estas falsedades, ha señalado el exdirigente socialista durante una entrevista con García Ferreras.

"Las ratas de dos patas se dedican a calumniar y sembrar el odio"

Para José Bono esto responde a "las ganas" que le "tiene el facherío desde hace mucho tiempo". Y es que, considera que "el facherío no soporta que sea socialista, cristiano, que defienda a España y que les haya ganado las elecciones siempre". "No me lo perdonan", ha dicho.

Además, Bono ha aprovechado su intervención para denunciar los bulos que se han vertido contra Manuela Carmena o Pablo Iglesias por parte "de la ratas de dos patas que se dedican a transmitir calumnias y a sembrar el odio" en situaciones como la que estamos viviendo. "Aprovechar la muerte es miserable y criminal, hay que tener mucho cuidado", ha sentenciado.