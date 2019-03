Mohamed Said Alilech, imán de Fuenlabrada: "El Estado no ayuda en el control de los imanes"

CONDENA ROTUNDA A LOS ATENTADOS DE CATALUNYA

"Todas las mezquitas están registradas, no hay mezquitas clandestinas", apunta Mohamed Said Alilech, imán de Fuenlabrada, que critica que se dude de la condena que la comunidad musulmana ha hecho de los atentados de Barcelona. "Gran parte de los imanes no tienen esa preparación y es algo de lo que hemos alertado", añade.