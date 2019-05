Miquel Iceta defiende retirar la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert: "Actúa como si fuera una hooligan"

El PSC ha presentado una propuesta de resolución para retirar la Creu de Sant Jordi que se le va a otorgar a Núria de Gispert después de que compartiera un tuit en el que llamó cerdos a políticos del PP y Ciudadanos.

Tras la polémica ocasionada, Núria de Gispert se ha medio disculpado, alegando que no se había dado cuenta de que la imagen que compartió hablaba de exportaciones de cerdos. Para Miquel Iceta, esas disculpas "no" les sirven, "porque no estamos hablando de un tuit, estamos hablando de una trayectoria basada en el insulto y en la injuria".

Iceta recuerda que De Gispert "es la que ha enviado varias veces a Inés Arrimadas a que vuelva a Jerez", y defiende que "no está haciendo un uso razonable de las redes sociales" a pesar de "estar obligada a ello por su carácter institucional".

"Una persona que ha presidido el Parlament no puede hacer eso, ni tratar a sus contrincantes políticos como si fueran enemigos a abatir y a borrar del mapa, que es lo que hace", defiende el líder del PSC.

Es por esto que defiende que le retiren la Creu de Sant Jordi: "La Creu de Sant Jordi es la condecoración más importante en Cataluña y creemos que ella no es merecedora de esa distinción porque sigue actuando como si fuera una hooligan y no una persona que ha sido presidenta del Parlament".