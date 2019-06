Miquel Giménez denuncia un intento de agresión en plena calle: "Me dijo de todo, quería partirme la cara"

Intento de agresión a Miquel Giménez en el centro de Barcelona. El periodista paseaba con su pareja cuando un individuo se les acercó. "¡Usted que está con Ferreras! Me dijo de todo, de hijo de puta para arriba", ha denunciado Giménez en Al Rojo Vivo.

Según el periodista, la persona que acompañaba al hombre tuvo que mediar para que éste no pasara a las manos. "Normalmente paso de estas cosas, pero llega un momento en que uno se cansa. Le dije: 'me quito las gafas y me tienes aquí delante'", relata el periodista, que afirma que al asunto, afortunadamente, no fue a más.

Sin embargo, Giménez afirma que no es la primera vez que le sucede. "Los totalitarios se ven creciditos porque existe una gran impunidad", añade. Para el periodista, lo más grave es, que pese a ser pleno día y haber 50 personas presenciando todo, "nadie dijo ni mu".