El exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, ha calificado de "terrible" el asesinato de las niñas de Tenerife y ha recordado que este tipo de violencia, la vicaria, es especialmente dañina porque los agresores machistas entienden que "si la mujer queda viva, el daño y el dolor es mucho más intenso y extenso".

Preguntado por la posición que deben adoptar los hombres ante este tipo de violencia contra la mujer, ha advertido que "lo único que no podemos hacer es estar quietos y quedar callados": "El silencio nos hace cómplices y la pasividad nos hace coautores".

"Hoy los hombres ya sabemos mucho sobre la violencia de género, hasta hace poco se nos exigía responsabilidad por acción, hoy a los hombres hay que exigirnos responsabilidad por acción y por omisión. No basta con decir 'yo no soy machista' o 'yo no soy maltratador', los hombres debemos de posicionarnos de manera clara en contra de estos hombres que utilizan el machismo para ejercer su control y mantener sus privilegios", ha reivindicado.

Por este motivo, Lorente señala que los maltratadores y asesinos machistas "actúan en nombre de todos los hombres" y "actúan defendiendo un modelo de sociedad androcéntrico": "A los hombres que no compartimos esa posición tenemos que dar un paso al frente".

Lorente, además, apunta que "en España asesinan de media a 300 personas al año y de ellas 60 son mujeres y cinco son niños en el contexto de la violencia de género". Por eso, recuerda que el caso de Tenerife "lo tenemos cada año multiplicado por cinco": "Nos falta capacidad de detenernos ante esta realidad. Sigue existiendo. Estamos viendo la realidad pixelada".