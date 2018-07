Méndez: "Es el momento de reconocer que las políticas europeas han fracasado"

Todo apunta a que la próxima EPA rondará los seis millones de parados, una cifra más que alarmante. Cándido Méndez, secretario general de la UGT, sostiene que esa cifra demostrará que la reforma laboral del Gobierno no funciona. "El Gobierno y las instituciones europeas han impuesto un 'deprisa, deprisa' para cumplir con el objetivo de déficit, un objetivo que no se está consiguiendo". Méndez considera necesaria la unión de todos los poderes políticos para plantarse ante Europa, "porque así no podemos seguir".

El líder de la UGT sostiene que hay que invertir las prioridades. "Por el camino que llevamos no solucionaremos el problema del déficit y agravaremos todo lo demás. Hay que compatibilizar el cumplimiento del déficit con el crecimiento económico, y hacerlo en un plazo de tiempo más largo". Méndez cree que ha llegado el momento de reconocer que las políticas europeas han fracasado.

La CEOE ha propuesto poner en marcha un contrato para jóvenes con el salario mínimo interprofesional. "Tenemos una generación abandonada a la que nadie pretende reclamar. Hay que buscar fórmulas para los jóvenes, pero sabiendo que el número de parados mayores de 25 años es diez veces superior a la tasa de paro juvenil", ha explicado Méndez.