La Comunidad de Madrid ha anunciado restricciones a la movilidad en ocho zonas básicas de salud a partir del próximo lunes. Unos barrios y municipios que se unen a las 37 áreas que llevan confinadas desde el pasado 21 de septiembre. Así, ya son 45 las zonas básicas de salud confinadas en toda la región con motivo de la pandemia.

Estas medidas, según Rita Maestre, no responden a ningún criterio "científico ni razonable", sino que segregan "barrios de nuestra ciudad y no consiguen controlar el virus". Así lo ha manifestado en una entrevista en Al Rojo Vivo en la que ha asegurado que en Madrid "estamos en una situación crítica y de desgobierno".

Por ello, la concejal y portavoz de Madrid ha solicitado que el Gobierno central intervenga en la región y deje de dar recomendaciones. "Si tiene que intervenir, que intervenga ya. ¿Qué hacemos los madrileños mientras el ministro de Sanidad da recomendaciones y la presidenta escribe tweets?", se ha preguntado.

En la región no hay nadie al mando y el alcalde es un sumiso de la presidenta porque comparten partido político"

"No llegan médicos, no llegan rastreadores, no llega el personal necesario para hacer los test que prometieron. En la región no hay nadie al mando y el alcalde es un sumiso de la presidenta porque comparten partido político", ha apuntado.

Durante esta entrevista, Rita Maestre también se ha referido a las críticas de José Luis Martínez-Almeida, que ha acusado a la izquierda de "enredar" y de no colaborar con la Comunidad de Madrid en la lucha contra la pandemia.

"A mí me parece inaceptable que estemos hablando de partidos políticos. Hemos tenido cinco meses para prepararnos, contratar rastreadores y personal sanitario, preparar las aulas, todo con 1.500 millones de euros del Estado, pero no se han hecho los deberes", ha apuntado.

Preguntada por los incidentes durante las cargas policiales en Vallecas, la líder de Más Madrid ha asegurado que ella estuvo en la concentración y solo había "vecinos, niños y personas mayores reclamando más recursos para los centros de salud".