Martín Pallín: "Que se castigue con cárcel por el referéndum rompe el principio de proporcionalidad"

ASEGURA QUE "HAY UNA INCONSTITUCIONALIDAD, NO UNA ILEGALIDAD"

El juez emérito del Tribunal Supremo asegura en Al Rojo Vivo que el 1-O "va a ser una cosa parecida pero un poco más avanzada que el 9N" y advierte a los ciudadanos de que "no estén preocupados": "El que quiera ir que vaya porque no desobedece a nadie". Dice que le parece "un disparate jurídico equiparar al ladrón de fondos públicos a un funcionario que lo destina a usos no adecuados".