Marcos de Quinto, sobre su pasado tuitero: "Lo volvería a hacer. El problema es que la ironía se lee bastante mal en Twitter"

"Mi Twitter soy yo, soy las cosas que he pensado y que he dicho", afirma Marcos de Quinto, número dos de Ciudadanos por Madrid, al ser preguntado en Al Rojo Vivo por su pasado tuitero. "Me siento orgulloso de la casi totalidad de mis comentarios", añade.

En 2018 aseguró estar a favor de "un referéndum pactado" siempre que "sea a la canadiense". De Quinto sostiene que volvería a escribir sus opiniones en redes sociales. "El problema es que la ironía se lee bastante mal en Twitter", añade.

En otro tuit, De Quinto llamó parásitos y patéticos a los sindicatos. "Pienso que los sindicatos son fundamentales dentro del entramado del Estado. Son defensor de los sindicatos que ayudan a la gente", afirma el fichaje de Ciudadanos, que insiste en la necesidad de que los sindicatos se modernicen.

Marcos de Quinto: "Queremos que el Gobierno de España no dependa ni de independentistas ni de otegis ni de torras"