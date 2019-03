Manuela Carmena, sobre el voto particular de 'La Manada': "El juez demuestra una ignorancia profunda"

INDIGNACIÓN POR LA SENTENCIA DE 'LA MANADA'

"Me preocupa la distancia que existe entre el Poder Judicial y la ciudadanía", afirma la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que tacha de "profundamente equivocada" la sentencia a 'La Manada' por abusos y no por violación. Carmena pide al CGPJ que escuche y tenga diálogo con el movimiento feminista. Para la alcaldesa de Madrid, el voto particular demuestra una "ignorancia profunda".