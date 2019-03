Manuel García: "Me niego a pagar a Hacienda el dinero que me pide de forma ilegal"

ESTÁ A PUNTO DE SER DESAHUCIADO

Manuel García es pensionista, su mujer está en paro y tiene dos hijos estudiantes. Ha pagado a Hacienda casi 200.000 euros, pero una sentencia ha dicho que se los deben devolver. Sin embargo, la Agencia Tributaria no responde. "Me niego a pagar a Hacienda el dinero que no debo", afirma.