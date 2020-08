"Cerca del 75% de los contagios se estaría produciendo por aerosoles", así de tajante se ha pronunciado en 'Al Rojo Vivo' el experto en química-física de aerosoles atmosféricos de la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez.

El experto ha explicado que los aerosoles son trocitos de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros cuando respiramos o hablamos y que son lo suficientemente pequeños para flotar en el aire, a diferencia de las gotículas a las que se refiere la OMS cuando habla de transmisión.

De este modo, al quedar en el aire las podemos respirar y quedar infectados al depositarse en los pulmones. Jiménez ha señalado que las pruebas son abrumadoras y ha defendido que hay que promover la detección por esta vía porque, ha señalado, si no la pandemia "va a ser más difícil de controlar".

Sobre las reticencias de la OMS, Martínez ha explicado que se resiste mucho a aceptarlo porque "los científicos de enfermedades infecciosas y epidemiólogos tienen una tradición desde hace muchos años de que la transmisión por aerosoles es muy difícil".

"Aunque los que sabemos de aerosoles les estamos diciendo que están totalmente equivocados y que lo que dicen y en lo que se basan no tienen ninguna base, no les entra en la cabeza. no tiene nada que ver con políticos, es una cosa entre científicos", ha subrayado.

Cómo evitar el contagio por aerosoles

Para evitar contagios por aerosoles, el experto ha subrayado que lo que más funciona es evitar los espacios interiores: "Los estudios de rastreo muestran que es un 20% más difícil contagiarse en el exterior".

Así, para la vuelta al cole recomienda que los centros educativos reserven los parques para desarrollar las clases que se puedan en ellos todos los días que sea posible.

También recomienda reducir el tiempo en los interiores, sobre todo si hay mucha gente y no hay buena ventilación, reducir la duración del tiempo pasado en estos lugares y evitarlos si hay gente sin mascarilla, hablando, cantando o gritando

"Hay que prestar atención y tratar de evitar estas circunstancias", ha reiterado el experto, que también ha indicado que la mascarilla reduce el riesgo pero no elimina. "Para que reduzcan una cantidad importante tienen que ser FFP2 y hay que hacer pruebas de ajuste", ha afirmado.

Por eso, ha indicado que si vamos a ver a una persona vulnerable con la que no vivimos, lo recomendable es "abrir las ventanas, hacerlo fuera, en el balcón, en la calle, donde se pueda, por supuesto con la mascarilla, pero no es suficiente sobre todo si se va a pasar mucho tiempo".

En cuanto a la duración de los aerosoles en el aire, ha asegurado que si no se van por la ventilación, tardan en desaparecer entre una hora y dos, pero si se abren las ventanas o se pone un ventilador en la ventana, tardan mucho menos en desaparecer.