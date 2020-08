La presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería, Alda Recas, ha cuestionado este martes que la Comunidad de Madrid no tuviera tiempo para gestionar la contratación de rastreadores y decidiera externalizar el servicio: "Todos sabíamos que la prioridad para parar la pandemia y que la transmisión no volviera a ser comunitaria se basaba en los rastreadores. ¿Qué ha estado haciendo la señora Ayuso todo estos meses?".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Recas ha manifestado que esto es un ejemplo "de la ineficiencia de la Consejería y del departamento de Recursos Humanos para encontrar y para mantener los recursos humanos de la Comunidad de Madrid".

Recas también ha puesto en duda que la Comunidad de Madrid disponga de 400 rastreadores como ha afirmado y ha indicado que han preguntado al Portal de Transparencia cuántos profesionales han contratado y, a su juicio, la respuesta ha sido "clarísima": "Los médicos, los MIR y poquito más".

"De ahí sale la idea esta de voluntariado, cuando han visto que lógicamente los profesionales no van a trabajar gratis se les ha ocurrido la magnífica idea de contratar solo 20 auxiliares de enfermería y dos médicos para ser rastreadores", ha señalado Recas.

La importancia del tiempo y formación

Igualmente ha cuestionado que, si desde la administración regional argumentan que no disponen de tiempo para formar, si desde Quirón Salud si pueden hacerlo: "Estamos hablando de que ser rastreador implica una responsabilidad y un entrenamiento que hace falta tiempo y formación".

Recas ha explicado que la clínica estuvo recibiendo currículums hasta el mismo viernes para empezar el lunes. Y que ella misma envió el suyo en una oferta que vio en un portal de búsqueda de trabajo el miércoles dos días antes de la licitación del contrato.

"Pedían auxiliares de enfermería y sanitarios para poder rastrear y con urgencia para empezar el lunes", ha explicado Recas que se ha preguntado cómo pretenden formar a 20 auxiliares de enfermería de un día para otro".

"Dicen que no pueden hacerlo porque no tienen capacidad y luego lo privatizan".

Sobre la explicación del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha defendido que se trata de un complemento a otras medidas y ha denunciado un doble rasero, Recas ha indicado que no es cierto y que hacen "lo de siempre": "Dicen que no pueden hacerlo porque no tienen capacidad y luego lo privatizan".

En este sentido, Recas ha asegurado que en otras Comunidades Autónomas han reforzado la Atención Primaria y han reabierto los centros de salud, mientras que en Madrid "siguen cerrados o siguen bajo mínimos".

Igualmente, ha denunciado que son las enfermeras las que se encargan del rastreo a pesar del agotamiento y de que las plantillas están mermadas: "Nos encontramos con que la gente está agotada y cansada y aún así lo están dando absolutamente todo para intentar llegar a ser esos rastreadores que la Comunidad de Madrid con un departamento de Salud Pública siempre mermado porque nunca le han dado importancia, no llega absolutamente a nada".