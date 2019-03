Lola García: "Puigdemont no tiene intención de volver"

VARAPALO DEL CONSEJO DE ESTADO AL GOBIERNO

"Puigdemont intenta crear una crisis institucional y el Gobierno ha caído en la trampa", afirma Lola García, directora adjunta de 'La Vanguardia', que sostiene que esta vez el Gobierno no puede hacer como con la corrupción, como que el problema no existe. "Esto no se resuelve poniendo siempre al TC por delante. No me extraña que haya malestar", añade.