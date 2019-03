Levy: "Me preocupa que la alianza de Podemos y PSOE traiga la democracia de Venezuela"

ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE RECORTE DE DERECHOS

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, ha criticado a PSOE y Podemos por lo que considera proximidad entre las dos formaciones. Según ha dicho, "es preocupante que el PSOE dé apoyo a Podemos y a sus ideas". Al respecto, ha puesto como ejemplo la polémica en torno al veto del cantante judío Matisyahu en Benicàssim: "Me preocupa que haya un partido político, como Podemos, que en España, una democracia con derechos y libertades, vete a un cantante por ser judío. Eso me parece una catástrofe de dimensiones bíblicas". Levy, ha añadido que no quiere "una democracia de las libertades para uno mismo pero no para los demás".