Al menos nueve farmacéuticos han fallecido desde que comenzó la crisis del coronavirus, según los últimos datos oficiales. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, indica que la cifra actualizada es incluso mayor, en un sector "en la primera línea" de lucha contra el COVID-19.

Datos "tremendos" pese a los cuales siguen desempeñando su labor. "Es nuestra obligación -afirma Aguilar-. Trabajamos para dar un servicio a los ciudadanos y estamos poniendo todas nuestras fuerzas para salir cuanto antes de la pandemia".

El presidente de la organización colegial insiste en que la farmacia es "un servicio esencial" cuyos profesionales, "con un estrés tremendo y tristemente con estos datos de infectados y fallecidos", están al servicio de los ciudadanos. "No entendemos por qué de repente dejamos de ser profesionales sanitarios", ha criticado Aguilar, en alusión a la diferenciación entre personal de farmacia y médicos y enfermeros. "No entendemos estas diferencias", ha reiterado.

Intervenir los precios de las mascarillas

Aguilar aboga por intervenir los precios de las mascarillas "para terminar con toda la especulación"

El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos asimismo ha recordado que las farmacias se han ofrecido para distribuir las mascarillas "al coste que fije el Gobierno" algo que, considera, "es importante para terminar con toda la especulación".

"Hay que marcar una orden en la que se intervengan los precios", ha defendido Jesús Aguilar, que denuncia que se han producido situaciones "demenciales" con respecto a los precios de las mascarillas que, a su juicio, van "contra todo tipo de ética".

Además, ha indicado que todavía hay muchos establecimientos que no han podido acceder a estos equipos. "Hay muchísimas farmacias en España que no tienen material de protección", ha asegurado, manifestando su desconfianza en que este fin de semana lleguen las mascarillas suficientes para todas las farmacias. "Ojalá, no lo creo", ha sentenciado.