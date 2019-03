La respuesta de Coscubiela al tuit de Rufián: "La fama en Twitter dura menos que en Eurovisión, me la refanfinfla"

TARDÁ LE HA DADO APOYO

El diputado en el Parlament de Catalunya Sí que es Pot asegura en Al Rojo Vivo que el tuit en el que Rufián aseguraba que Coscubiela le recordaba a "alguna de esas persona s que iba decirle a los obreros que no hicieran huelga" no le "molestó": "Si me lo hubiera dicho Tardá me hubiera dolido".