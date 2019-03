Juan Marín responde a las acusaciones de Abascal: "No sé si él le dará explicaciones a Le Pen, pero yo sólo se las doy a Albert Rivera"

Juan Marín, candidato a la vicepresidencia de Andalucía por Ciudadanos, insiste en que "Ciudadanos tiene un pacto programático y de Gobierno con el Partido Popular, los demás que hagan lo que tengan que hacer".

"Yo me he reunido con el candidato de Vox en Andalucía, pero es una relación normal, también me reuní con Adelante Andalucía y con el PSOE", añade.

Además, Antonio García Ferreras le ha preguntado por el tweet de Santiago Abascal, presidente de Vox, en el que dice que "el partido francés tiene que esforzarse en no molestar a su presidente Macron", en referencia a Ciudadanos.

https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1083340139219374086