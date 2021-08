Juan Carlos es un fotógrafo freelance que ha optado por continuar en Kabul y contar, desde allí, cómo será el día a día del país afgano a manos de los talibanes. "Hoy amaneció la ciudad algo silenciosa, como en pausa. No había multitudes, no había mucho movimiento. Los mercados estaban algo vacíos", ha narrado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

"Desde anoche, ha habido horas y horas de tiroteos al aire de los talibanes, celebrando la victoria. Una celebración que duró toda la noche", le ha contado a María Llapart.

Pero si ha habido una revelación importante es la que ha tenido lugar esta misma mañana. "He logrado visitar hoy el aeropuerto y el tour que me dieron los talibanes vi mucho equipo militar destruido. Los estadounidense destruyeron vehículos militares, particulares, helicópteros, avionetas", ha afirmado Juan Carlos.

Los talibanes "tratan bien" a la prensa extranjera

"El equipo militar fue totalmente destruido antes de partir. No se puede usar, no tienen ningún uso. A parte, hay basura por todos lados", ha comentado. "Los talibanes estaban indignados de que los estadounidenses hubieran destruido todo".

Sobre la actitud de los talibanes, la experiencia de Juan Carlos, por el momento, es buena. "Se están comportando bien. A la prensa extranjera la reciben bien, le abren las puertas. No siento ningún peligro por parte de ellos".

Unos talibanes hostiles, otros no

Aunque no siempre es así. "En estas situaciones, como el tour del aeropuerto, uno se siente cómodo, en otras partes de la ciudad no, porque hay diferentes grupos de talibanes que sí son hostiles y no te dejan hacer tu trabajo", ha explicado.

Sin embargo, a Kabul aún "le cuesta". "Ya se ve más el efecto de la escasez de productos y de dinero. Es la principal demanda. Hace dos días hubo una protesta de un centenar de personas que exigían que los talibanes abrieran los bancos", ha incidido.

"Ya se siente la toma de Kabul, pero aún no se sabe qué va a ser: un talibán moderno o un talibán como el de hace 30 años", ha subrayado.