Una entrevista especial en un momento clave. Jordi Évole ha podido hablar de nuevo con el papa Francisco. Eso sí, esta vez ha sido a través de una videollamada que surgió "de un día para otro", como cuenta el propio periodista en 'Al Rojo Vivo'.

"El sábado nos pusimos a trabajar en el programa especial. El lunes nos pusimos en contacto con la gente con la que hablamos para la primera entrevista con el papa Francisco, que de un día para otro dijo que sí. Contentos de poder escuchar al papa en una cadena como laSexta y reflexionar con él", comenta Évole.

Un pequeño avance del programa de 'Lo de Évole' que se emitirá este domingo muestra el agradecimiento del papa Francisco a los profesionales sanitarios: "Los admiro. Me enseñan cómo comprometerse. Médicos, enfermeros... que tienen que dormir en camillas. Me gusta usar unas palabras, 'los santos de la puerta de al lado'. Muchos no son creyentes, pero en el testimonio ves capacidad de jugarse por el otro".

Sobre los despidos que se están viviendo y se vivirán en los próximos días por la crisis del coronavirus, el papa Francisco ha sido contundente, afirmando que el "sálvese quien pueda no es una solución".

"Una empresa que despide para salvarse no es una solución. Más que despedir, hay que acoger, y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora", asevera, reconociendo que sabe "las penurias que va a pesar el empleado" que va a sufrir ese despido.