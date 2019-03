Joan Tardá: "Como buen ateo que soy, juro que habrá acuerdo entre la CUP y Junts pel Sí"

NO PIENSAN DARLE EL "GUSTAZO" A PP Y PSOE

El diputado de Junts pel Sí, Joan Tardá, asegura que no le van a dar "el gustazo al PP y al PSOE de que no haya acuerdo", porque llevan demasiados años trabajando. El politico catalán no cree que ahora sea cuestión de proclamar la república, sino de iniciar el proceso final.