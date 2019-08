Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, ha recordado que Valencia ya ofreció su puerto para el desembarco del buque Open Arms, pero entonces, la propuesta no fue aceptada.

"En aquel momento no se quiso hablar de este tema, y casi 15 días después no tienen más remedio que ofrecer puertos españoles para que vengan. Hace 15 días que el problema podría haber estado resuelto", ha criticado el político.

Así, Baldoví explica que el Gobierno ha mantenido su postura, defendiendo que se tenía que cumplir la legislación y que el OpenArms debía dirigirse al puerto más cercano. Una posición que ha mantenido la vicepresidenta Carmen Calvo durante su entrevista en el programa.

Respecto a la postura de la Unión Europea, Baldoví asegura que en otros tiempos "impuso a estados fuertes determinadas condiciones en materia económica e incluso se llegó a cambiar la Constitución por mandato". Por ello, ahora asegura que "está haciendo dejación de funciones, haciendo que el problema se vaya pudriendo"

Hace falta un apolítica europea que haga que no tengamos que enfrentar estos problemas humanitarios cada mes porque la UE no haga cumplir a algunos estados la normativa", ha defendido, asegurando que este tiene que ser "un problema de todos, no solo de los países fronterizos".